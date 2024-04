Trois écoles lyonnaises présentent des taux de CO2 dépassant les taux règlementaires, les parents d'élèves s'inquiètent.

À Lyon, les écoles Marc Bloch (7e), Berthelot (7e) et Victor Hugo (1er) sont exposées depuis quelques temps à un phénomène particulier. La qualité de l'air des salles de classe serait en effet dégradée par des taux de dioxyde de carbone trop élevés. Une situation qui inquiète les parents d'élèves quant à la santé des enfants.

Des conséquences sur les enfants

La loi fixe le taux de CO 2 maximum accepté dans un espace non-fumeur à 1 300 parties par million (ppm). Et depuis 2012, mesurer la qualité de l'air dans les écoles publiques est obligatoire. Selon les résultats, les établissements obtiennent ainsi une note entre 1 et 5. "Aujourd'hui, les résultats dans nos écoles montrent un taux de 1 700 ppm la plupart du temps", indique Benoît Golaz, membre des représentants des parents d’élèves de l’école maternelle Marc Bloch. Les trois établissements concernés à Lyon seraient donc notés entre 3 et 4/5.

"Aujourd'hui, les résultats dans nos écoles montrent un taux de 1 700 ppm la plupart du temps" Benoît Golaz, représentant des parents d'élèves de l'école Bloch Tweet

Cette surexposition aux dioxyde de carbon aurait deux conséquences majeures sur les enfants. "Notamment une dégradation des capacités de concentration et une aggravation des risques de crise d'asthme", explique Benoît Golaz. Père d'une petite fille asthmatique, ce dernier la verrait ainsi rentrer de l'école de plus en plus essoufflée. Ayant fait remonter l'information, les représentants des parents d'élèves auraient finalement obtenu une réponse du rectorat de Lyon en début d'année, qui les a redirigé vers la mairie. "Ils ont occulté la moitié du problème". De son côté, la mairie se serait engagée à prendre des mesures mais les parents restent dans l'attente.

Lire aussi : La qualité de l'air s'améliore en Auvergne-Rhône-Alpe, une vigilance sur l'ozone

Des classes surchargées et mal ventilées

Pour les parents, la situation serait due aux classes trop chargées et à la capacité de ventilation des salles. La qualité de l'air et la ventilation des bâtiments sont en effet une responsabilité de la Ville. Quant aux effectifs dans les classes, ils dépendant davantage du rectorat. "Après notre première sollicitation l'an passé, une classe a été fermée, ce qui a aggravé le phénomène", déplore Benoît Golaz. Selon lui, deux autres fermetures sont d'ailleurs prévues dans les écoles Victor Hugo et Marc Bloch.

"Les prévisions pour la rentrée 2024 indiquent une baisse des effectifs. Ce qui entraînerait un retrait de classe à l'école Marc Bloch" Rectorat de l'Académie de Lyon Tweet

Contactée par Lyon Capitale, l'Académie de Lyon confirme la problématique. "Il y a effectivement des problèmes de ventilation, ce qui est de la compétence de la Ville". Concernant les classes surchargées, le rectorat évoque toutefois une baisse du nombre d'élèves l'an prochain. "Les prévisions pour la rentrée 2024 indiquent une baisse des effectifs. Ce qui entraînerait un retrait de classe à l'école Marc Bloch". Mais les autres écoles ne seraient pas concernées par ces fermetures.

Lire aussi : Classes menacées de fermeture dans le Rhône : les écoles rurales se mobilisent ce samedi