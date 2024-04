L'entreprise Renault Trucks, basée à Saint-Priest lance le premier camion de chantier hors-route 100 % électrique.

Basé à Saint-Priest, Renault Trucks annonce le lancement du tout premier véhicule de chantier hors-route 100 % électrique du marché. Baptisé Renault Trucks E-Tech C 8x4 tridem, le camion est carrossé d'une bi-benne grue et d'un bouclier en acier qui lui permet d'évoluer sur terrain accidenté en toute sérénité.

Assemblé en Belgique

Il dispose de quatre batteries d'une capacité de 90 kWh chacune avec une énergie utile totale estimée à 250 kWh, "qui lui confère une autonomie estimée entre 150 & 220 km selon les conditions d'usage", explique Renault Trucks dans un communiqué.

Les cellules et les modules de batteries sont fournis par Samsung SDI et assemblés à Gand, en Belgique, dans une usine du groupe Volvo auquel Renault Trucks appartient.

"Avec l’arrivée des Z.F.E, les véhicules diesels seront bientôt bannis des centres-villes et donc des chantiers. Ce Renault Trucks E-Tech C 8x4 est une solution parfaitement adaptée pour accéder aux centres-villes de façon silencieuse. Ce camion de chantier électrique répond à une politique de décarbonation globale engagée depuis quelques années par Renault Trucks, et on ne peut que s’en réjouir", se félicite Charles Pierron, ingénieur produit chez Renault Trucks France.