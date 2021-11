Lyon : le tribunal judiciaire et le cinéma Comœdia signent un partenariat pour des projections de films

Le 5 novembre, le tribunal judiciaire de Lyon et le cinéma Comœdia (7e) ont débuté un partenariat. Ils organiseront régulièrement des projections de films précédés de débat avec des membres du tribunal.

Leur objectif est "de favoriser le débat autour des questions liées à la justice". Le cinéma Le Comœdia et le tribunal judiciaire du Lyon vont organiser conjointement des projections de films à Lyon. Un projet supervisé par Brigitte Vernay, magistrate et vice-présidente en charge du pôle pénal.

Les films projetés traiteront des problématiques liées au fonctionnement de l'institution judiciaire de manière générale. Le personnel judiciaire du tribunal sera présent pour échanger avec le public. La réservation est obligatoire sur le site de Comoedia.

Une première projection aura lieu le mardi 9 novembre à 20 heures. Le film "Les choses humaines" sera diffusé en avant première, en présence de Maître Doyez, avocat au barreau de Lyon et Cédric Antoine, juge d’instruction au tribunal judiciaire de Lyon. Le film traite d'un homme accusé de viol, du procès de cette affaire et des réactions des familles de l'accusé et de la victime.