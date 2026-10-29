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Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, seulement 13 degrés attendus

  • par LR

    • Ce jeudi 29 octobre s'annonce comme une journée fraiche et plutôt ensoleillée à Lyon, avec un mercure qui ne dépassera pas les 13 degrés.

    Ce jeudi 29 octobre s'annonce comme l'une des journées les plus fraiches de la semaine à Lyon. Après des nuages bas matinaux, le soleil devrait se faire sentir au cours de la journée avec des éclaircies dans l'après-midi.

    Côtés températures il fait 7 degrés ce jeudi matin mais le mercure ne dépassera pas les 13 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison et une fraicheur qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.

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