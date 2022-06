Attention aux orages ce vendredi 3 juin dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 10 départements sont en alerte.

Hormis la Drôme et l'Ardèche, les 10 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont en vigilance orages ce vendredi.

Il s'agit des départements du Rhône, de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Loire, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de l'Allier et du Cantal.

"En deuxième partie d'après-midi, dans une ambiance de plus en plus lourde, les averses orageuses menacent de nouveau et peuvent éclater en toutes régions, voire être parfois fortes. L'Aquitaine, l'ouest de l'Occitanie puis le Massif central sont particulièrement exposés en soirée et début de nuit de vendredi à samedi, avec une salve orageuse organisée et soutenue, des intensités pluvieuses parfois fortes et accompagnées d'un fort risque de grêle et localement des rafales pouvant atteindre 100 à 120 km/h ponctuellement", explique Météo France dans son bulletin de vendredi matin.