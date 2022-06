Après les épreuves de spécialités du mois de mai dernier, les épreuves de bac se poursuivent ce mercredi 15 juin. Dès 8 heures, 26 815 élèves de terminale de l'Académie de Lyon vont plancher sur l'épreuve de philosophie.

La date du mercredi 15 juin est notée depuis bien longtemps sur les agendas pour les plus de 523 000 élèves des filières générales et technologiques partout en France. Après les épreuves de spécialités du mois de mai, ils sont 26 815 élèves de terminale de l'Académie de Lyon (baccalauréat général et technologique) à plancher sur la mythique épreuve de philosophie, à partir de 8 heures mercredi 15 juin.

Chérie par chacun, redoutée par d'autres, les près de 30 000 candidats au bac rentrent une nouvelle fois dans l'arène pour travailler sur trois sujets au choix prévus dans le cadre du bac nouvelle formule prévue par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. À partir de 8 heures ce mercredi, ils devront choisir entre deux dissertations et un commentaire de texte.

Des consignes spéciales face à la chaleur

Alors que le mercure devrait afficher jusqu'à 36 degrés au maximum de la journée à Lyon, des consignes spéciales ont été transmises par le ministre de l'Éducation nationale. Pape Ndiaye a sommé les centres d'examens à "la vigilance", en respectant les principes comme "l'aération des salles de cours, distribution d'eau pour les personnels et les élèves et autant que possible, des élèves placés dans des salles ombragées".