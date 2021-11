Lyon : le Rhône en vigilance jaune neige et verglas, quatre départements de la région en alerte orange

Ce week-end, la neige a fait son apparition dans de nombreux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans les massifs montagneux, mais aussi en plaine, notamment en Isère dans l’Ain, en Savoie et en Haute-Savoie où le niveau d’alerte de Météo-France est désormais en orange.

Elle était annoncée depuis plusieurs jours et elle n’a pas manqué son rendez-vous. Ce week-end la neige a fait son apparition dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en plaine, mais surtout dans les massifs montagneux des Alpes et du Massif central. L’épisode de neige en cours n’est "pas exceptionnel, mais suffisamment notable pour engendrer des difficultés de circulation et perturber certaines activités économiques", selon Météo-France.

Ce dimanche, en Auvergne-Rhône-Alpes, les giboulées sont d’ailleurs toujours d'actualité et Météo France a même placé cinq départements de la région en vigilance orange pour neige et verglas. Il s’agit de l’Isère, de l’Ain, du Puy-de-Dôme et deux Savoie.

Sont attendus sur la totalité de l’épisode de neige :

Le Massif central : 10 à 30 cm au-dessus de 500 m, en particulier sur les versants nord-ouest ;

Les Alpes : 20 à 40 cm au-dessus de 800 m (et 5 à 10 cm en fonds de vallées alpines).

La #neige a pris ses quartiers d’hiver dans le Massif central, les Alpes du Nord & les Pyrénées.❄️ Les équipes de #VINCIAutoroutes sont mobilisées afin de vous assurer les meilleures conditions de circulation, comme ici à Noiretable sur @A89Trafic.

Redoublez de prudence. pic.twitter.com/hCXwseMjss — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) November 28, 2021

Prudence sur les routes

Tous les autres départements de la région, dont le Rhône, sont encore en vigilance jaune neige et verglas, au moins jusqu’à lundi matin. Il est donc demandé aux automobilistes de faire preuve de prudence sur la route et notamment sur l’A89. Vinci Autoroutes redonne quelques conseils pour conduire sur la neige :