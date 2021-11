L'ASSE a dévoilé sur son site internet ce mercredi 24 novembre, les trois propositions d'écussons retenues pour arborer le maillot vert à partir de la saison 2022/2023. Les supporters sont appelés à voter jusqu'à ce .

"C'est l'heure de voter !". Sur son site internet, le club stéphanois appelle ses supporters à voter entre les trois logos retenus par l'ASSE. Après une première phase de consultation lancée le 15 septembre, où "près de 12 000 personnes ont pu donner leur avis", de nombreux ateliers ont ensuite été menés avec "42 amoureux des Verts". Parmi eux, des représentants de groupes de supporters, des partenaires, des ambassadeurs ou encore des salariés du club. Ensuite, des ateliers ont permis de faire émerger trois logos, mis en compétition jusqu'à dimanche.

Logo 1, 2 ou 3 ?

Ce sont donc les supporters qui vont devoir trancher entre le logo 1, 2 ou 3. Tous sont verts (et blancs) et tous ont gardé l'étoile, symbole de l'ASSE, peuvent déjà se rassurer les supporters. Le logo qui obtiendra la majorité sera finalement dévoilé par Saint-Étienne en décembre et verra les pelouses de Ligue 1 à partir de la saison 2022/2023.

Pour voter, il faut se rendre sur vertlavenir.asse.fr avant ce dimanche 28 novembre minuit.