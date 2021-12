Météo : Des averses et quelques éclaircies attendues à Lyon ce week-end

Après un vendredi marqué par de belles éclaircies, le soleil devrait se faire un peu plus discret à Lyon pour ce week-end du samedi 4 et du dimanche 5 décembre. Au profit de légères averses et d'un ciel nuageux.

Ce week-end, il faudra jongler entre les averses, les nuages et le froid. Malgré tout, de légères éclaircies sont à prévoir samedi 4 et dimanche 5 décembre. Pour samedi, de faibles pluies sont attendues en matinée. La fraicheur sera également au rendez-vous avec des températures maximales autour des 8 degrés dans l'après-midi. Le ciel sera quant à lui partagé entre éclaircies et averses, tandis que le vent du Sud, plutôt modéré, soufflera des rafales à 40 km/h.

Comme la veille, le ciel alternera entre nuages et éclaircies dimanche. Environ 6 millimètres de précipitations sont prévu tout au long de la matinée. Les températures seront comprises entre 1°C et 7°C. Le vent sera faible avec des rafales à 20 km/h.

La tendance devrait rester la même du lundi 6 au jeudi 9 décembre. Le temps sera perturbé et entrecoupé de petites averses. La fraîcheur insistera avec des températures plutôt froides pour la saison, comprises entre 2°C et 6°C.