Lyon : le réseau TCL atteint les 500 000 abonnés

Le réseau TCL a franchit le cap des 500 000 abonnés annonce Sytral mobilités ce lundi.

Pour Sytral mobilités, ce chiffre est le fruit d'une "politique tarifaire volontariste". L'autorité organisatrice du réseau de transport en commun de l'agglomération lyonnaise a annoncé dans un communiqué diffusé ce lundi avoir franchit le cap des 500 000 abonnés.

"C'est 20 % de plus qu'en 2019. Un signe fort qui témoigne de l'attractivité de notre réseau et d'une politique tarifaire adaptée", se félicite Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral.

Malgré la légère hausse des tarifs en 2023, les abonnés au réseau TCL continuent ainsi d'augmenter. Une croissance que Sytral mobilités explique notamment par la mise en place d'un abonnement solidaire à 10 € et par le coût kilométrique de l'usage d'une voiture individuelle.