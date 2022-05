La coque du large théâtre flottant lyonnais, baptisé L’île Ô, a été mise à l’eau ce mardi 24 mai dans le port Edouard-Herriot

C’est une grue de 56m de hauteur qui a été déployée ce mardi matin dans le port Edouard-Herriot pour mettre à l’eau la coque de 500 tonnes de la future scène flottante de L'Île Ô, ce théâtre d'un nouveau genre qui doit ouvrir ses portes cette année sur les eaux du Rhône. Une prouesse industrielle rendue possible au terme de 2 mois de travaux.

Dédié à la jeunesse, L’île Ô a tout spécialement été conçu pour les 0-5 ans. Avec ce théâtre flottant, l'objectif est de créer un lieu culturel atypique pour séduire petits et grands. Un projet innovant chiffré à 2,6 millions d'euros et dont le design a été pensé par l'architecte néerlandais Koen Olthuis.

Lire aussi : Projet urbanistique à Lyon : l'Île Ô, théâtre flottant du Rhône, bientôt arrivé à bon port ?

Une véritable prouesse industrielle

Ce mardi, c'est au terme d'une manœuvre d'1h30 conduite par les employés de la CNR, de l’ELTS et de l’équipementier Dufour, que la structure flottante a enfin pu se laisser chatouiller par les vaguelettes du Rhône. "Ça y est, ça flotte !", s’exclame Jean-Philippe Amy, soulagé. Directeur du Patadôme, il est l’un des grands porteurs du projet. En 2004, il avait déjà été à l’origine de la création d’un théâtre atypique, à Irigny, conçu en bois naturel. Avec L'île Ô, son défi était de transférer l'originalité au coeur même des eaux de la ville.

Ce mardi 24 mai a été le jour de la mise à l’eau de la coque du large théâtre flottant « L’île Ô », dédié à la jeunesse. #lyon #culture #jeunesse pic.twitter.com/aK9A9gHgbC — Lyon Capitale (@lyoncap) May 24, 2022

Le premier enjeu pour les différents acteurs impliqués dans le projet restait toutefois la mise à l'eau de la base du futur théâtre. Une opération loin d'être gagnée d'avance, le procédé mis en oeuvre s'avérant être une première mondiale. Une fois la coque déposée sur les eaux du Rhône et sa flottaison assurée, c'est avec soulagement que les applaudissements et coups de klaxon de la grue ont accompagné la fin de l'opération.

Une ouverture prévue en automne 2022

Désormais, il faudra attendre deux mois avant que le théâtre ne soit totalement terminé et recouvert de sa structure en bois. Son départ du port Édouard-Herriot en direction de la Berge Von Sutter, au pied du Pont Gallieni, endroit où il prendra ses quartiers, est prévu fin juillet. Sur place, les équipes pourront alors procéder aux derniers aménagements en vue de son ouverture.

Les Lyonnais devront attendre l'automne 2022 pour découvrir l'Île Ô et sa structure faite de bois et d'acier entièrement recyclable. En plus des 330 places de spectacles proposées, une terrasse panoramique permettra au public de profiter la vue sur le Rhône et Lyon.