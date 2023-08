Lyon Free Bike fête ses 20 ans ce week-end

Ce week-end des 2 et 3 septembre entre 2 et 3 000 cyclistes devraient investir les rues de Lyon à l’occasion de la 20e édition de Lyon Free Bike.

Vingt ans déjà que Lyon Free Bike propose un festival du vélo entre Rhône et Saône, pour "explorer de nouveaux terrains de jeu, au coeur et autour de la cité des Lumières". Cette année, la participation s’annonce toutefois en berne. De 4 500 en 2022, le nombre de cyclistes attendus pour l’événement les 2 et 3 septembre devrait tomber à 2 500 ou 3 000.

Inscription possible jusqu'au dernier moment

En cause, un changement du lieu de départ, qui passe du parc de Gerland à la place Bellecour, du fait de l’installation de l’équipe des All Blacks dans le 7e arrondissement à l’occasion de la Coupe du monde de Rugby. Selon les organisateurs, si la place Bellecour offre plus de visibilité à l’événement et lui fait aussi perdre en accessibilité pour les cyclistes habitant hors de Lyon et venant en voiture. "Ils ne peuvent pas prendre le métro avec les vélos, la famille, etc. C’est plus compliqué", précise-t-on du côté de l’organisation.

"Beaucoup de participants s’inscrivent toujours en dernière minute, la météo jouant. Apparemment elle va être clémente avec nous, donc on croise les doigts", relativisent toutefois les services de Lyon Free Bike. De nombreux dossards sont donc encore disponibles et les ventes resteront ouvertes jusqu’à 30 minutes avant le départ de chacune des épreuves.

Cinq épreuves

Cette année, deux boucles de 57 et 38 km, présentées comme sportives, sont proposées au public. Elles conduiront une nouvelle fois les cyclistes à travers le théâtre antique de Fourvière, la piste de Sara, Les Subsistances, le parking des Célestins ou encore le vélodrome du Parc de la Tête d’Or. Toujours très prisées les parcours Rouler pour Elles (25 km) et découverte (20 km) seront également organisés le dimanche. En parallèle, Lyon Free Bike propose en partenariat avec Lepape une randonnée de 60 km en Gravel autour de Lyon.

Le samedi, les participants et les Lyonnais pourront également profiter du village du festival installé sur la place Bellecour. Plusieurs ateliers, dont des animations autour de la réparation seront proposées aux visiteurs.