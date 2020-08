Lyon : le livreur à domicile se fait voler son scooter en plein travail

8 jours plus tard, le scooter est repéré dans le 9e arrondissement de Lyon, un mineur de 17 ans est en train de le conduire. Interpellé par les policiers et placé en garde à vue, il a expliqué qu'il avait acheté en espèces le deux-roues à un inconnu, et qu'il ignorait qu'il avait été volé. La victime ne l'a pas reconnu comme étant l'un des agresseurs. Il a été laissé libre avec une convocation devant la justice.