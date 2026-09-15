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Olympique lyonnais - Groupama Stadium
Photo d’archives du Groupama Stadium. (Photo Hadrien Jame)

Lyon : le Groupama Stadium accueillera la finale de la Ligue des Champions féminine en 2028

  • par C.M.

    • L’UEFA a officialisé ce mardi la désignation du Groupama Stadium pour accueillir la finale de la Ligue des Champions féminine en 2028.

    Nouvelle étape importante pour le stade. L’UEFA a annoncé ce mardi que le Groupama Stadium de Décines-Charpieu, situé dans l’est lyonnais, accueillerait la finale de la Ligue des Champions féminine prévue en 2028. Une "décision majeure" venant "récompenser l'engagement du club, de sa présidente Michèle Kang, de la FFF et de la ville de Lyon dans le développement et la promotion du football féminin au plus haut niveau international", se félicite l’Olympique lyonnais dans un communiqué.

    Et d’ajouter : "Les équipes du Groupama Stadium travailleront en étroite collaboration avec l'UEFA, la Fédération Française de Football et les collectivités locales afin de préparer cet événement phare et offrir une expérience inoubliable aux fans de football venus de toute l’Europe."

    De son côté, Michele Kang salue "une immense victoire pour le football féminin français et une fierté pour l'ensemble de notre organisation." Et assure que tout sera mis en œuvre "pour offrir aux joueuses et aux fans un événement mémorable qui inspirera les futures générations."

    Lire aussi : L’application du Groupama Stadium devient obligatoire pour assister aux matchs de l'OL

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