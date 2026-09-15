Isère : après l'éboulement de 2024, la concertation publique autour de la RD 1532 lancée ce lundi

Le Département de l’Isère a lancé ce lundi 14 septembre la concertation publique autour du projet de reconstruction de la RD 1532, au niveau de La Rivière et de Saint-Gervais, fermée après un éboulement survenu en 2024.

Deux ans après l’éboulement exceptionnel survenu entre La Rivière et Saint-Gervais, le Département de l’Isère travaille toujours pour reconstruire la RD 1532. La concertation publique autour de la reconstruction de l’axe a été lancée ce lundi 14 septembre et se poursuivra jusqu’au 12 octobre prochain.

Pour rappel, l’éboulement s’est déroulé le 25 juillet 2024, lors duquel un million de mètres cube de roches a coupé la RD 1532 en la recouvrant sur 470 m de linéaire et en se propageant vers l’Isère sur 365 m en contrebas. Le trafic moyen journalier de 8 000 véhicules par jour, dont environ 5,8 % de poids lourds, a dû se reporter sur l’autoroute et les routes départementales situées sur l’autre rive de l’Isère. Mais plusieurs volumes, dont l’un de 64 000 m³, sont encore susceptibles de tomber. C’est pourquoi le Département a décidé de ne pas reconstruire en lieu et place de l’ancien tracé.

1,3 kilomètre contournant la zone exposée

Ce nouveau tracé, proposé par la collectivité, d’environ 1,3 kilomètre, entre La Rivière et Saint-Gervais, contourne ainsi la zone exposée aux risques résiduels d’éboulement et se raccorde à la route existante au nord et au sud de la zone sinistrée. "Il s’agit à la fois de définir un axe structurant sécurisé, mais aussi de limiter les incidences sur les activités agricoles et les milieux naturels, en maîtrisant la consommation d’espaces, en réduisant les impacts sur les cultures existantes et en intégrant les enjeux hydrauliques liés au ruisseau du Versoud et au lit majeur de l’Isère", explique le Département.

Les conclusions des études géotechniques conduites par ce dernier ont d’ailleurs permis de confirmer que les garanties de sécurité étaient aujourd’hui suffisantes pour que les travaux soient lancés. Les opérations de reconstruction pourraient ainsi démarrer en 2028, sous réserve de l’obtention des autorisations, de la maîtrise du foncier et d’éventuels aléas, pour un coût prévisionnel estimé à 12 millions d’euros.

La concertation publique a donc pour objectif d’informer les usagers, mais aussi qu’ils puissent formuler des observations ou propositions. Un dossier de concertation est mis à disposition du public dans les mairies de La Rivière, Saint-Gervais, Vinay, l’Albenc, au siège de la Communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté ainsi qu’à la Maison du Département du Sud Grésivaudan à Saint-Marcellin et sur le site du Département de l’Isère.

Une réunion publique se tiendra à la salle des fêtes de Vinay le 23 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30.