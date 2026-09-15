La fréquentation touristique en baisse cet été à Lyon, les canicules pointées du doigt

L’été 2026 a été difficile pour les professionnels du tourisme lyonnais. Et les nombreux épisodes de fortes chaleurs n’y sont pas pour rien.

Ce mardi 15 septembre, OnlyLyon a publié un premier bilan de la fréquentation touristique à Lyon durant l’été 2026. Les chiffres ne rassurent pas. Le compteur piétons installé dans le Vieux Lyon a enregistré une baisse de 7,9 % des passages par rapport à l’été 2025. La fréquentation des musées recule également de 4,2 %, malgré la gratuité mise en place lors des épisodes de fortes chaleurs. Les attractions touristiques sont touchées, avec une baisse de 8,3 %. Les activités en extérieur, comme les visites à pied ou les bus touristiques, ont été pénalisées par les températures.

Rappelons que ces derniers mois ont été historiques de part la chaleur insoutenable dans la capitale des Gaules. Entre le 1er juillet et le 31 août, le Rhône a été placé en alerte canicule pendant 31 jours, contre 12 jours en 2025. Une situation qui a directement pesé sur le tourisme.

Dans l’hôtellerie, les professionnels ont tenté de limiter l’impact de la baisse de fréquentation en réduisant leurs tarifs. Le taux d’occupation s’établit à 65,5 % cet été, contre 67 % en 2025, soit une baisse de 1,5 point. Des chiffres peu inquiétants, d’autant plus que Lyon n’a pas accueilli le Sirha cette année et que celui-ci remplit à chaque fois les hôtels de la ville.

"Malgré les efforts fournis, la saison estivale à Lyon n’a pas tout à fait été à la hauteur des attentes des professionnels. La reprise des congrès et des courts séjours à l'automne offre cependant des perspectives plus favorables. L’écosystème touristique lyonnais est d’ores et déjà pleinement mobilisé pour la dynamique de rentrée et se prépare à accueillir de nombreux touristes", reconnaît Christophe Marguin, président d’OnlyLyon Tourisme et Congrès.

Cap sur l’automne 2026

Après cet été compliqué, les professionnels du tourisme espèrent donc un rebond dans les prochains mois. La Fête des Lumières, qui attire chaque année près de deux millions de visiteurs, donne notamment des premiers signes encourageants. Les réservations hôtelières pour l’événement dépassent déjà celles enregistrées à la même période en 2025.

Du côté de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) du Rhône, l’inquiétude persiste. "La saison a été particulièrement difficile pour le secteur CHRDT et les difficultés ne peuvent pas être réduites aux seules fortes chaleurs", estime Thierry Fontaine, son président général. "Il y a désormais une vraie urgence à travailler collectivement sur l’attractivité de Lyon, à booster la destination et à redonner envie de venir, de séjourner et de consommer dans notre ville", poursuit-il.

Des réunions de travail ont déjà débuté entre l’UMIH du Rhône, la Métropole de Lyon et l’office de tourisme afin de réfléchir à des mesures destinées à relancer l’activité.

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