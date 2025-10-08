Lyon : le Festival des courges revient au parc de la Tête d'Or

La Ville de Lyon donne rendez-vous les 11 et 12 octobre la 12e édition du Festival des courges et de l'automne.

La Ville de Lyon donne rendez-vous aux Lyonnais samedi 11 et dimanche 12 octobre pour la 12e édition du Festival des courges et de l'automne au parc de la Tête d'Or. L'événement gratuit se tiendra pour la première fois sur le parking des cars, de 10 h à 18 h.

Concerts, peinture...

Organisé par Lyon nature, le service pédagogique de la Direction Biodiversité et nature en ville, le festival propose de découvrir "les cucurbitacées et les fruits d'automne dans toute leur diversité de formes, de couleurs, d'espèces et d'usages".

Au programme : concerts, peinture en musique, street art et grand espace de jeu pour les enfants. Les visiteurs pourront admirer des chefs-d'œuvre revisités à la courge, visiter le petit musée du Festival réalisé en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon et déambuler parmi des installations de Land art.

De nombreux stands de commerçants et animations pédagogiques permettront aux plus jeunes d'en apprendre davantage sur les fruits et légumes d'automne tout en s'amusant. Cette édition se veut "une belle démonstration ludique de la diversité du vivant, illustrant la richesse de la nature et célébrant la biodiversité" assure la Ville de Lyon.