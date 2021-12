Les 28 et 29 décembre, le préfet de la Savoie met en garde face un épisode météorologique qui pourrait créer des avalanches.

En raison du risque fort d’avalanches, le préfet de la Savoie "appelle les automobilistes accédant aux stations de ski à être particulièrement vigilants, ainsi qu’aux pratiquants des activités de montagne." La pluie pourrait tomber au-delà de 2000 mètres entre mardi 28 et mercredi 29 décembre, et pourrait déstabiliser la neige tombée lors de la journée de mardi.

Le fort cumul de précipitations attendu et la fonte de la neige due au redoux pourraient provoquer un risque de crue sur le tronçon du Haut-Rhône et les cours d'eau de l'Arly et de l'Isère. Des crues qui pourraient affecter la circulation sur les routes à proximité.

Le département est donc en vigilance jaune aux pluies et aux inondations, tout comme la Haute-Savoie. Des alertes qui durent depuis lundi 27 décembre.