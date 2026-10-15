Un jeudi estival à Lyon, jusqu'à 23 degrés attendus

C'est une belle journée qui attend toute la région lyonnaise ce jeudi 15 octobre 2026, avec des températures qui atteindront les 23 degrés au meilleur de la journée.

Ce jeudi après-midi, l'été joue (un peu) les prolongations à Lyon. Après un risque de nuages bas matinaux, le soleil sera présent tout au long de la journée dans la région lyonnaise. Il brillera dès la fin de matinée et jusqu'en soirée.

Côtés températures il fait 10 degrés ce matin mais le mercure atteindra les 23 degrés au meilleur de la journée. Une douceur appréciable et des valeurs au dessus des normales de saison avant un net rafraichissement attendue pour ce weekend à Lyon. Il fera plus que 12 degrés dimanche après-midi.