Lyon : l’assouplissement de la ZTL et la réouverture de la rue Grenette attendus "dans les prochains mois"

Promis par la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, l’assouplissement des règles de la zone à trafic limité (ZTL) de la Presqu’île de Lyon ne devrait intervenir que "dans les prochains mois".

Les promesses de campagne se seraient-elles heurtées à la complexité du terrain ? Dans son dernier édito, paru dans le magazine de la Métropole de Lyon, la présidente LR de la collectivité, Véronique Sarselli, confirme que l’assouplissement des règles de la zone à trafic limité (ZTL) dans la Presqu’île de Lyon n’interviendra que "dans les prochains mois". Dans un entretien accordé à nos confrères d'ActuLyon début septembre, Véronique Sarselli indiquait déjà que ces changements étaient repoussés "à l'automne".

Pour rappel, cette modification prendrait la forme de deux nouvelles formules : une ZTL "semaine", applicable du lundi au jeudi, de 19 heures à 5 heures, et une ZTL "week-end", en vigueur du vendredi à 15 heures au lundi 5 heures. Les jours fériés seront organisés comme lors des week-ends. D’après la Métropole de Lyon, cette mesure générerait une économie de fonctionnement estimée "entre 500 000 et 1 million d’euros par an."

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La réouverture de la rue Grenette nécessite "à ce stade d'en étudier précisément les modalités"

Même constat pour la rue Grenette (2e arr.). Début juillet, Véronique Sarselli avait promis de présenter un nouveau dispositif "dès l’été" et d'acter sa réouverte "le plus rapidement possible et vraisemblablement à la rentrée de septembre.". Pour l’heure, rien n'a été dévoilé et la présidente assure que la mesure nécessite encore "à ce stade d'en étudier précisément les modalités." À terme, ces deux mesures permettraient, selon la collectivité, de "redonner de l’oxygène" aux commerçants du secteur et de "faciliter l’accès à la ville-centre, tout en préservant la tranquillité des riverains notamment en soirée et les week-ends", conclut la présidente.

Du côté de la Ville de Lyon, le maire s’est une nouvelle fois montré vent debout contre le retour des voitures dans le centre-ville ce lundi. Plaidant pour la discussion avec Véronique Sarselli, Grégory Doucet s’est toutefois dit prêt à se montrer "combatif." Si aucune réunion ne s’est tenue entre les deux élus depuis la rentrée, il est certain que le sujet sera évoqué dans les prochaines semaines.

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