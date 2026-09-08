Lyon : un premier Championnat de France de la quenelle organisé en novembre

La Fondation Paul Bocuse accueillera le 9 novembre la finale d’un nouveau concours national destiné aux apprentis et étudiants des écoles hôtelières.

La quenelle, plat emblématique de la gastronomie lyonnaise, aura son premier championnat de France à Lyon. La finale de cette nouvelle compétition se déroulera le lundi 9 novembre 2026 à la Fondation Paul Bocuse. Le concours est ouvert aux apprentis en CFA et aux étudiants des écoles hôtelières, avec l’objectif de mettre en avant ce classique du patrimoine gastronomique français.

Soutenu par la Fondation Paul Bocuse et les Toques Blanches Lyonnaises, le championnat sera présidé par le chef Christophe Aribert. Le Lyonnais Joseph Viola, spécialiste de la cuisine traditionnelle, sera le parrain de cette première édition.

Au-delà de la compétition, les organisateurs mettent en avant la transmission des savoir-faire culinaires et la valorisation des produits de terroir auprès de la nouvelle génération de professionnels. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 octobre 2026.