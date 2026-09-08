Ain : au lac de Nantua, la Gravity Race prend le pari du trail pour faire grandir l’événement

Installée à Nantua (Ain) depuis 2025 après avoir quitté Annecy, la Gravity Race fête sa 11e édition le 12 septembre. L’événement, historiquement consacré au swimrun, s’ouvre cette année au trail.

Pour sa 11e édition, la Gravity Race, connue pour avoir organisé le plus ancien swimrun de France, propose pour la première fois deux épreuves de trail autour du lac de Nantua, dans l’Ain. Un parcours de 20 km et 900 mètres de dénivelé positif, ainsi qu’un trail de 34 km et 1 500 mètres de dénivelé sont au programme.

Une diversification qui n’est pas anodine pour Michel Sorine, président d’Extra Sports. L’organisateur a installé la Gravity Race à Nantua en 2025, après plusieurs années à Annecy (Haute-Savoie). "Au départ, nous étions basés à Annecy. Le problème est qu’il est de plus en plus difficile d’organiser des événements outdoor là-bas, notamment à cause des communes qui entourent le lac et souhaitent diminuer le nombre de courses", explique-t-il. Le choix de Nantua est intervenu après une rencontre avec l’ancien maire de la commune, Jean-Pascal Thomasset, qui souhaitait inscrire un événement sportif dans la durée autour du lac. "Nous avons donc déménagé dans l’Ain pour la 10e édition en 2025".

Un événement qui reste économiquement fragile

Le changement de territoire a toutefois eu un coût. "Ce changement de site nous a causé la perte de quelques participants. Mais on s’en doutait un peu", reconnaît le président d’Extra Sports. La Gravity Race reste par ailleurs un événement de taille modeste. La Swim Race peut accueillir jusqu’à 800 participants, tandis que les épreuves de trail vont réunir entre 200 et 300 coureurs. "Le modèle économique est très fin. Pour un organisateur tel qu’Extra Sports, la Gravity Race est un événement qui n’est pas rentable", explique Michel Sorine. Malgré cela, Extra Sports souhaite poursuivre son développement et "laisser sa chance au produit et essayer d’en faire plus". C’est pour cela que le trail a été ajouté.

Le pari semble pour l’instant porter ses fruits. Alors que l’organisation espérait une centaine de participants sur chaque kilométrage, elle annonce désormais près de 300 coureurs au départ. "Ouvrir au trail, c’est aussi prendre le risque de ne pas vendre assez de dossards, surtout que nous sommes catalogués comme un Swimrum. Pour autant, l’objectif est atteint", explique-t-il.

Derrière l’événement sportif se trouve un budget d’environ 200 000 euros. "C’est un petit budget, car nous n’avons que très peu de partenaires", détaille Michel Sorine.

"Ce lac gagne à être connu"

La Gravity Race souhaite aussi contribuer à faire connaître Nantua et ses alentours. Selon Michel Sorine, "les gîtes aux alentours et les hôtels sont bien remplis à chaque fois". "Pour l’activité économique de Nantua, c’est une très bonne chose que la Gravity Race existe. Ce lac gagne à être connu", estime-t-il.

Reste désormais à rendre l’événement économiquement fiable. Pour cela, Extra Sports mise notamment sur l’augmentation du nombre de participants et le développement du trail. "Pour que ce soit rentable, il faudra développer la billetterie", explique encore Michel Sorine. "Quand vous avez moins de 10 000 participants à un événement, il est très compliqué de séduire des partenaires", estime-t-il.

Extra Sports espère donc obtenir de nouveaux soutiens publics. "On aimerait avoir, dès l’an prochain, un soutien du Département de l’Ain, en plus des aides de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de Nantua", annonce Michel Sorine. Le message est passé.

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