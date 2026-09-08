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Une chute de 15 degrés en 24 heures : Lyon va connaître des températures plus fraîches à partir de mercredi

  • par Corentin Lucas

    • La canicule va être balayée d’un revers de main dès ce mercredi 9 septembre. À Lyon, les températures vont passer de 36 à 21 degrés.

    Il va falloir ressortir vos plus belles vestes. Si depuis le week-end dernier Lyon fait face à une nouvelle vague de chaleur, à partir de mercredi, les températures vont nettement chuter. En effet, selon les prévisions de Météo France, il fera 15 degrés de moins que ce mardi 8 septembre dans la capitale des Gaules. Autrement dit, les Lyonnais vont passer de 36 à 21 degrés.

    Un changement drastique, d’autant plus que la ville a battu le record de sa journée la plus chaude pour un mois de septembre ce lundi, avec 37,4 degrés relevés à la station ENS Lyon 7e. Ce mercredi 9 septembre, la fraîcheur sera ainsi au rendez-vous, accompagnée d’une légère pluie durant la matinée.

    Le temps devrait ensuite être ensoleillé jusqu’à la fin de semaine, avec une remontée progressive du thermomètre : il fera 23 degrés jeudi, 24 degrés vendredi, 26 degrés samedi et 28 degrés dimanche.

    Lire aussi : Un mardi caniculaire et orageux à Lyon, jusqu'à 36 degrés attendus

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