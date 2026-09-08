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Alain Mérieux @MaxPPP

Lyon : l’industriel Alain Mérieux va remettre l’écu d’or lors du vœu des Échevins

  • par Corentin Lucas

    • Alain Mérieux, fondateur et président du groupe pharmaceutique BioMérieux, a été choisi pour remettre l’écu d’or lors du vœu des Échevins à la basilique de Fourvière.

    Le vœu des Échevins a lieu ce mardi 8 septembre à la basilique de Fourvière. Cette tradition lyonnaise consiste à remercier la Vierge Marie qui, en 1643, aurait protégé les habitants de la capitale des Gaules de la peste. Il y a 383 ans, les Lyonnais sont montés sur la colline de Fourvière et ont fait un vœu en demandant à la Vierge de repousser la maladie. Suite à cela, ils lui ont promis de lui rendre hommage chaque année, le 8 septembre.

    Pour ce nouveau vœu des Échevins, Alain Mérieux remettra l’écu d’or à l’archevêque de Lyon, Mgr Olivier de Germay. L’industriel lyonnais est le fondateur du groupe pharmaceutique BioMérieux et l’ancien vice-président RPR du conseil régional de Rhône-Alpes.

    Alain Mérieux succède ainsi à Claire Pouzin, maire LR de Francheville, qui avait remis l’écu d’or accompagnée de son mari Benjamin Pouzin l’an passé. La cérémonie débutera à partir de 17h30, avec une bénédiction prévue à 18h45 par Mgr Olivier de Germay.

    Lire aussi : Le résumé du vœu des Échevins 2022 en vidéo

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