Lyon : la police tire 18 fois sur un chauffard, le suspect mis en examen

Le Vénissian de 33 ans arrête dimanche a été écroué. Il roulait sous l'emprise d'alcool et n'était pas titulaire d'un permis de conduire.

Comme nous l'écrivions hier, ce dimanche dans la nuit, une patrouille du commissariat de Givors prenait en chasse un automobiliste qui refusait d'obtempérer à leurs injonctions à la sortie d'un établissement de nuit sur la commune de Ternay. Le conducteur a alors pris la fuite à toute allure en roulant à contresens sur l'A7. Stoppé à Saint-Fons par une patrouille de police, il a tenté une marche arrière puis une brusque marche avant en direction des policiers qui faisaient usage de leurs armes à dix-huit reprises. Durant son interpellation, le suspect s'est fortement débattu blessant aux mains trois policiers (8 jours d'ITT). Le Vénissian âgé de 33 ans a été placé en garde à vue où il a reconnu partiellement les faits, mais niait avoir foncé sur les policiers. Non titulaire du permis de conduire, il était sous l'emprise d'alcool et porteur d'une petite quantité de résine de cannabis. Il a été présenté au parquet de Lyon lundi et mis en examen avant d'être écroué.

La police indique par ailleurs qu'une enquête administrative a été ouverte concernant l'usage des armes par les fonctionnaires de police.