La Ville de Lyon et la Métropole ont décidé de renommer la place du Lac, dans le quartier de la Part-Dieu, place Gérard Collomb, du nom de l'ancien maire de Lyon.

En juin dernier, la station de métro gare de Vaise avait déjà été renommée en hommage à l'ancien maire de Lyon. Ce jeudi 3 avril, la Ville de Lyon et la Métropole ont annoncé qu'un nouveau lieu allait porter le nom de Gérard Collomb, décédé en novembre 2023. "Une décision prise en accord avec sa famille" expliquent les deux collectivités dans un communiqué.

La place du Lac, située au centre du quartier de la Part-Dieu, va être renommée place Gérard Collomb dans les prochains jours. La dénomination sera proposée lors du prochain conseil municipal de mai. Une symbolique forte pour une place qui se trouve au pied de l'Hotel de la Métropole de Lyon, collectivité dont l'ancien maire de Lyon fut l'un des créateurs le 1er janvier 2015 et son premier président.

Maire de Lyon durant 18 ans, président du Grand Lyon pendant 13 années et de la Métropole de Lyon durant 2 ans, Gérard Collomb aura marqué l'histoire de Lyon "faisant de la capitale des Gaules une ville dont la qualité de vie et la beauté sont reconnues de toutes et tous et font la fierté des Lyonnaises et des Lyonnais."

Une ville qui lui rend une nouvelle fois hommage, un an et demi après sa disparition.

