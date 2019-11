Lyon : la neige arrive, des départements de la région en alerte orange

La neige arrive. Météo France a placé les départements de l'Ain, la Drôme et l'Isère en vigilance orange pour des risques de chutes de neige jeudi. Le Rhône est en vigilance jaune dès jeudi midi.

Des chutes de neige sont attendues dans des proportions inhabituelles pour la région dès jeudi midi.

Jeudi, la neige pourrait descendre jusqu'en plaine

"On peut raisonnablement estimer que la neige descendra jusque vers 300 à 400 m d’altitude, elle pourrait descendre jusqu’en plaine selon les scénarios les plus pessimistes entre la vallée du Rhône, le nord-Isère et le Bugey. Les quantités de précipitations associées sont conséquentes, se faisant donc essentiellement sous forme de neige sur le nord-Isère et les secteurs limitrophes", explique Météo France.

"On attend ainsi 20 à 30 cm de neige humide et collante sur le nord-Isère dès 500 m, et jusqu'à 50 cm de neige sur le relief du Vercors, de l'Oisans, et du Bugey. Cette neige provoquera des chutes d'arbres et de lignes électriques. La perturbation se décale vers le nord en cours de nuit de jeudi à vendredi et s'évacue en fin de nuit", poursuit Météo France.