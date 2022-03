Alors que l'aide internationale et les réfugiés ukrainiens affluent à la frontière, le Secours populaire organise l'appui humanitaire en Pologne.

Trois millions de réfugiés ont fui l'Ukraine depuis l'invasion Russe. Des femmes et des enfants, loin de chez eux, perdus et incertains de l'avenir, ont afflué en Pologne et en Roumanie, aux portes de l'Ukraine. La semaine dernière, une délégation du Secours populaire français, aidée par le PKPS (Polish Komitee Pomocy Spoleczne, équivalent du Secours populaire polonais) sont parties à Przemysl (en Pologne, à 61 km de la frontière ukrainienne). "On a envoyé une équipe sur place pour aller voir les besoins des réfugiés. Puis, avec notre partenaire local, on va engager ces fonds sur des besoins concrets" précise à Lyon Capitale Etienne Fradin, bénévole lyonnais présent sur place.

Des actions au plus près des besoins des réfugiés

Concrètement, le Secours populaire travaille sur un dispositif d'aide à l'abri des personnes. "Les bénévoles interviennent auprès des centres d'hébergement et de transit des réfugiés organisés par les municipalités qui accueillent les réfugiés dans des lieux difficiles." Les réfugiés arrivent dans des centres avec "des lits de camps, de simples couvertures, souvent pas de chauffage ni de sanitaires. Comme les réfugiés sont en transit, ces centres doivent être mis dans des des conditions dignes et saines."

Pour répondre au mieux aux demandes des réfugiés arrivés en Pologne, le Secours populaire a noué un partenariat avec une association locale, le PKPS. Présent en Pologne depuis 1958, il vient en aide aux personnes dans le besoin. "On a connu ce partenaire grâce à nos actions avec le FEAD (Fonds Européen d'aide aux personnes démunis, NDLR) dont bénéficie aussi le PKPS. On a un projet commun, notamment sur l'aide aux personnes sans abris. C'était le partenaire qu'il nous fallait," assure le bénévole lyonnais.

La suite ? "On va continuer à aider les centres de réfugiés pour l'amélioration des conditions de vies le PKPS." Le Secours populaire a déjà débloqué 50 000 euros de son fonds d'urgence.

Pour aider le secours populaire dans son action, c'est ici.