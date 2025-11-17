Lyon : la ligne de métro B perturbée, la reprise du trafic estimée à 19 heures

La ligne de métro B est perturbée depuis environ 16h20 ce lundi 17 novembre en raison d’un défaut du système informatique.

Depuis 16h23 ce lundi, le trafic du métro B est perturbé en raison d’un défaut du système informatique, empêchant donc la ligne de circuler correctement, indique TCL dans un communiqué.

Une flotte de bus relais a été déployée entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud, permettant ainsi de pallier l’interruption temporaire de la ligne. Des dispositifs d’accompagnement ont également été mis en place pour guider les usagers.

La reprise du trafic est, pour l’instant, estimée à 19 heures.