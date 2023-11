Philippe Flament est vice-président et responsable des activités solidaires du foyer Notre-Dame des Sans-Abri à Lyon. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter la grande vente solidaire qui se tient samedi 18 et dimanche 19 novembre, au Palais des Sports de Gerland (Lyon 7).

Philippe Flament donne les coulisses de cet événement solidaire bien connu des Lyonnais : "D'abord, c'est une organisation que l’on commence à peu près six mois à l'avance, puisqu'on commence à collecter un peu partout un certain nombre de produits qu'on remet en état neuf. Et puis nous avons un peu plus de 300 bénévoles qui se préparent à cette activité pour tout le week-end. Nous allons avoir ça. Et en nombre de visiteurs, on varie entre 9 000 et 10 000 visiteurs pour l'ensemble du week-end."

Le vice-président du foyer explique aussi les nouveautés de cette édition 2023 : "Jusqu'à présent, c'était une sorte de grand hall, et puis c'était un peu la foire, entre guillemets, on se précipitait sur ce qu'on voulait voir, et ainsi de suite. Là, on a essayé de donner un peu plus de liberté à chaque type de produit, de façon à ce que les gens qui vont dans ces corners que nous avons mis en place pour prendre un terme de retail, soient véritablement concernés par l'endroit où ils vont. Alors après, on peut passer d'espace en espace, c'est bien sûr le but, et tout a été fait pour que justement on puisse faciliter le passage des espaces les uns vers les autres." En plus, une boutique de créations des salariés en insertion du foyer devrait prendre place au Palais des Sports de Gerland.

Enfin, Philippe Flament rappelle la mission principale du foyer Notre-Dame des Sans-Abri : "Jusqu'à encore il y a quelques années, notre mission était d'héberger, de recevoir, de nourrir et de soigner. Et depuis maintenant un certain nombre d'années, nous avons ajouté l'insertion puisque les personnes que nous recevons, les tranches d'âge ont évolué et d'autres, et ces personnes ont besoin de retrouver une insertion par le travail. Donc nous avons une grande mission d'hébergement et d'aide de santé, de soins et de mise à l'abri et de nourriture, et une autre grosse mission qui est de donner à ces personnes une capacité de s'insérer par le travail et par la formation que nous assurons pour eux."

La grande vente solidaire se déroulera le samedi 18 et le dimanche 19 novembre, au Palais des Sports de Gerland (Lyon 7).

Plus de détails dans la vidéo sur les produits mis en vente, le sens de cet événement, et les difficultés liées à la conjoncture économique...

La retranscription intégrale de l'émission avec Philippe Flament :

Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission, 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la grande vente solidaire du foyer Notre-Dame des Sans-Abris, qui se tiendra samedi 18 et dimanche 19 novembre au Palais des Sports de Gerland. Pour en parler, nous recevons Philippe Flament, qui est responsable des activités solidaires du foyer et vice-président. Bonjour Philippe Flament. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. À quoi sert cet événement ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler le sens de cette grande vente solidaire qui a lieu, on l'a dit avant l'émission, depuis environ une vingtaine d'années dans une telle ampleur ?

Oui, sous cette forme-là, à peu près une vingtaine d'années. Le sens de la grande vente, c'est que toute l'année, nous avons un certain nombre d'emplacements, qu'on appelle des brics à bracs, où nous vendons un peu tout ce qu'on nous donne. Là, il s'agit de produits que nous recevons, que nous travaillons spécifiquement pour cette grande vente-là, sur lequel on travaille énormément sur la remise en forme, sur la réparation, sur le nettoyage. C'est un peu le haut du panier de tout ce qu'on trouve et on le met là, à disposition, pendant deux jours, juste avant la fin d'année, parce qu'on a quand même pas mal de choses qui peuvent être utilisées comme cadeaux et des produits de qualité. Le sens de la grande vente, c'est aussi un peu déstocker une partie de ce que nous avons, la grosse partie haut de gamme, et offrir aux gens qui nous visitent la possibilité de trouver à peu près tout ce qu'on peut trouver dans toutes les boutiques lyonnaises du moment.

Oui, c'est très vaste. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année ?

Jusqu'à présent, c'était une sorte de grand hall, et puis c'était un peu la foire, entre guillemets, on se précipitait sur ce qu'on voulait voir, et ainsi de suite. Là, on a essayé de donner un peu plus de liberté à chaque type de produit, de façon à ce que les gens qui vont dans ces corners que nous avons mis en place pour prendre un terme de retail, soient véritablement concernés par l'endroit où ils vont. Alors après, on peut passer d'espace en espace, c'est bien sûr le but, et tout a été fait pour que justement on puisse faciliter le passage des espaces les uns vers les autres.

D'accord. Et parmi les nouveautés aussi, je crois qu'il y a des créations ?

Pour la première fois cette année, nous allons avoir une boutique qui est la boutique qui vend la production des salariés en insertion du foyer. Donc ça, ça n'avait jamais été fait jusqu'à aujourd'hui. Nous avons sur le site des Grandes Voisines, que nous avons récupéré il y a un petit peu plus de quatre ans maintenant, une unité de production principalement basée sur tout ce qui est récupération, et surtout sur du tissu, du linge de maison, jusqu'à des transats que nous avons fabriqués avec des montants de récupération et des tissus que nous avons travaillés.

Donc ce seront des événements, des choses à retrouver qui sont nouvelles à la grande vente. Comment est-ce que ça s'organise ? Vous attendez combien de personnes à peu près pour cet événement sur le week-end ?

Alors comment ça s'organise ? D'abord, c'est une organisation que l’on commence à peu près six mois à l'avance, puisqu'on commence à collecter un peu partout un certain nombre de produits qu'on remet en état neuf. Et puis nous avons un peu plus de 300 bénévoles qui se préparent à cette activité pour tout le week-end. Nous allons avoir ça. Et en nombre de visiteurs, on varie entre 9 000 et 10 000 visiteurs pour l'ensemble du week-end.

Et c'est dimensionné pour en attirer plus encore ?

On pourrait en attirer encore plus. Enfin, on pourrait avoir plus de visiteurs.

Voilà. Donc c'est un appel pour faire un geste et aussi trouver un produit qui vous intéresse. On n'a pas parlé des produits. On a été un peu flou. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les grandes lignes ? Ça va du meuble jusqu'au vêtement ?

Alors le meuble, bien sûr, le vêtement, femmes, enfants, hommes. Cette année, nous avons également une boutique type vintage où là on a des produits très spécifiques, un peu plus haut de gamme, de marque, qui nous ont autorisés à les vendre dans ce cadre-là. Donc là, on a fait une boutique vintage organisée comme n'importe quelle boutique vintage que vous pouvez trouver à Lyon. Des vélos, des jouets, bien sûr. Nous avons un stand de jouets qui est énorme. Des livres, des disques, du linge de maison, du linge ancien.

D'accord, oui, ça me reste très large.

J’en oublie sûrement, je vais me faire taper sur les doigts par les responsables de ces stands-là. Mais voilà, oui, c'est énorme. Tout ce que vous imaginez pouvoir avoir dans une maison, on l'a.

Est-ce qu'on peut aussi maintenant un peu rappeler l'histoire, enfin la mission principale du foyer Notre-Dame-des-Sans-Abris, qui a été créé en 1950, qui fête ses 73 ans cette année. Quelle est la mission principale ?

Jusqu'à encore il y a quelques années, notre mission était d'héberger, de recevoir, de nourrir et de soigner. Et depuis maintenant un certain nombre d'années, nous avons ajouté l'insertion puisque les personnes que nous recevons, les tranches d'âge ont évolué et d'autres, et ces personnes ont besoin de retrouver une insertion par le travail. Donc nous avons une grande mission d'hébergement et d'aide de santé, de soins et de mise à l'abri et de nourriture, et une autre grosse mission qui est de donner à ces personnes une capacité de s'insérer par le travail et par la formation que nous assurons pour eux.

Voilà, de l'insertion. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut le dire, il y a toujours urgence pour aider ? La pauvreté existe toujours. Est-ce que dans le contexte inflationniste qu'on connaît, qui frappe le pouvoir d'achat des Français, on imagine que le milieu associatif ne fait pas exception ?

Ah non, c'est pareil. Si on veut parler de notre pouvoir d'achat, on a aussi subi une augmentation très importante de l'ensemble de nos frais.

Sur les dons aussi, peut-être ?

Sur les dons, malheureusement, on constate qu'il y a une difficulté. Sur les dons, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Là, on est plutôt sur une déflation. Par contre, nos besoins augmentent. On est passé, en quelques années, d'un millier de personnes aidées, à pratiquement 2000 aujourd'hui, en très très peu de temps. Donc, le nombre de personnes nécessitant une aide augmente. Le coût pour les aider augmente et les dons diminuent un peu. Donc, évidemment, ça devient tendu.

Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir à cette grande vente pour soutenir le foyer Notre-Dame-des-Sans-Abris. Merci beaucoup, Philippe Flament, d'être là.

Je voulais juste rajouter que 100% de ce que nous touchons sert uniquement au foyer. Il n'y a pas de frais de gestion ou de quoi que ce soit.

C'est important de le dire. Vous avez raison. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'actualité de Lyon sur lyoncapitale.fr. À très bientôt.