Lyon : la Grande Journée des Enfants revient dans les cinémas Pathé ce dimanche

Ce dimanche 24 novembre, les cinémas Pathé de la ville de Lyon consacrent la journée aux enfants : trois films d'animation sont diffusés, dont deux en avant-première.

C'est la Grande Journée des Enfants dans les cinémas Pathé de la ville de Lyon ce dimanche 24 novembre. Pour cette nouvelle édition, les cinémas proposent des séances inédites aux enfants et à leurs parents. Avant-premières, ateliers et cadeaux sont au programme dans trois cinémas de la ville : le Pathé Bellecour (Lyon 2e), le Pathé Vaise (Lyon 9e) et le Pathé Carré de Soie à Vaulx-en-Velin.

Deux films sont proposés en avant-première : Wicked, le préquel du magicien d’Oz avec en actrice principale la chanteuse Ariana Grande pour les plus grands, et Niko le petit renne pour se mettre dès le mois de novembre dans l'ambiance de Noël.

Le classique film d'animation Dragons est également projeté dans les salles lyonnaises. En parallèle des projections, de nombreux ateliers sont proposés tout au long de la journée à destination des enfants.

Quels sont les horaires des séances ?

Pour Wicked, trois séances sont disponibles : à 16h au Pathé Bellecour et au Pathé Vaise et à 15h45 au Pathé Carré de Soie.

Pour Dragons, trois séances sont également disponibles : 13h50 au Pathé Bellecour, 13h45 au Pathé Vaise et 13h30 au Pathé Carré de Soie.

