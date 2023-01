L'histoire du cinéma Pathé Bellecour

Le cinéma Pathé Bellecour fête ses 90 ans en 2023.

Le cinéma Pathé Bellecour a été construit en 1932 et inauguré un an plus tard par Bernard Natan, l'un des plus grands producteurs de cinéma de l'entre deux-guerres à la tête de Pathé-Consortium.

Au début des années 30, le cinéma renaît avec l'arrivée du cinéma parlant. L'engouement du public encourage les directeurs de cinéma à revoir l'architecture de leurs salles pour qu'elles soient à la hauteur de ce nouveau spectacle.

A Marseille, Eugène Chirié, jeune architecte à son compte, se tourne vers les cinémas, en plein boom, faute de commandes dans le bâtiment qui subit de plein fouet la crise.

Après quelques réalisations en province, la Société de gérance des cinémas Pathé (SGCP) lui confie, dès 1931, la construction à Lyon, du Pathé-Palace. Un projet à 1 800 places pour un budget - assez fou pour l'époque - de 5 millions de francs.

La Casino-Kursaal, au 79 rue de la République, deviendra la Pathé Bellecour (Bibliothèque de Lyon, Fonds Sylvestre)

Ce qui se veut être un "temple du cinéma" a été construit sur les cendres du Casino-Kursaal (anciennement Casino des Arts et ses concerts symphoniques) qui propose, dès 1862, des artistes de café-concert, puis à partir de 1906 des projections du cinématographe des frères Lumière.

Lors des travaux du métro A, en 1974 (Bibliothèque municipale de Lyon)

"L’architecte (Eugène Chirié, NdlR) n’hésite pas à développer les façades verticalement au moyen de pylônes de béton destinés à marquer l’emplacement et le prestige du cinéma." écrit l'historienne de l'architecture Eléonore Marantz-Jaen ("Architectures de cinémas", Rives méditerranéennes, 2005).

A Lyon, le Pathé-Palace est identifiable à sa tour de trente-trois mètres de haut, au sommet de laquelle trône un globe terrestre sur lequel est perché un coq, emblème de Pathé qui se voit depuis la voie de chemin de fer.

"Des rampes lumineuses soulignent les principales lignes architecturales (pylône, pilastres qui encadrent l’entrée, marquise). Ce dispositif est complété par des projecteurs qui, placés sur la marquise, éclairent la partie supérieure de la façade."

En 1992, Pathé rachète le numéro 77 de la rue de la République, occupé depuis 1900 par le Cinéma Majestic Lyon, devenu CinéJournal, pour s'agrandir.

La Pathé Bellecour compte aujourd'hui dix salles, dont l'une des cinq salles onyx led européennes.