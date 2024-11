Annecy : 3 800 habitants évacués après la découverte d'une bombe de la Seconde guerre mondiale

Une opération de déminage est en cours dans le quartier des Hirondelles à Annecy. La cause ? Une bombe datant de la Seconde Guerre Mondiale découverte sur un chantier en octobre dernier.

Une opération un peu particulière. Ce dimanche 24 novembre, une équipe de six démineurs du Centre de déminage d’Auvergne Rhône-Alpes basé à Lyon vont procéder au déminage de la bombe datant de la Seconde Guerre mondiale, découverte le 22 octobre dernier "à l'occasion d'un chantier dans le secteur des Hirondelles", a indiqué un communiqué de la Préfecture de Haute-Savoie (74).

Une bombe larguée le 10 mai 1944 sur l’usine SRO et qui est restée enfouie dans le sol annécien pendant plus de 80 ans. Et si la zone est bien hors de danger, une opération de déminage reste nécessaire pour désamorcer l'engin et poursuivre le chantier en toute sécurité.

3 800 habitants évacués

Pour que le déminage se déroule dans les meilleures conditions, plus de 3 800 habitants ont été appelés à évacuer la zone dès 8h30. Dépêchés sur place tôt ce matin, des véhicules de police ont arpenté les rues du quartier des Hirondelles, en activant les sirènes, pour réveiller les habitants, selon les informations du Dauphiné Libéré. Des sites d'accueil ont également été prévus.

Les opérations d'évacuation ont pris fin aux alentours de 9h et les opérations de déminage ont commencé vers 10h. Le retour des résidents dans le périmètre ne sera possible qu'après l'autorisation du préfet de Haute-Sevoie, à l'issue de l'opération. En attendant, le quartier est bouclé et la gare SNCF d'Annecy fermée.