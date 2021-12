Lyon : La colline de Fourvière illuminée mercredi soir avec le "Merci Marie"

Basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Aux prémices du 8 décembre, le "Merci Marie" va illuminer la Basilique Fourvière ce mercredi 1er décembre à 18 heures. De quoi faire grimper l'attente des Lyonnais, à 7 jours du top départ de la Fête des lumières.

La Fête des Lumières approche à grands pas. En attendant cet évènement où de nombreux spectateurs sont attendus, la mise en lumière du "Merci marie" aura lieu mercredi 1er décembre, à 18 heures, sur l'esplanade de la Basilique de Fourvière. Avant cela, Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon, adressera un message aux Lyonnais lors d'une prise de parole.

Ce spectacle, organisé par le sanctuaire de Fourvière et le Diocèse de Lyon, renvoie à la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Une tradition qui rappelle aux lyonnais l'origine de la fête des lumières. Comme chaque année, ce symbole prendra forme sous les feux de Bengale et illuminera la colline de Fourvière à J-7 de la Fête des lumières. Par ailleurs, une messe dans la basilique et une bénédiction de la crèche des Lyonnais seront données par l'archevêque de Lyon pour clôturer l'évènement.

Lire aussi : Lyon : "un dispositif exceptionnel", tout ce qu'il faut savoir sur l'organisation du réseau TCL pendant la Fête des Lumières