Lyon : la circulation du tramway T2 perturbée ce jeudi soir

En raison de travaux de maintenance sur le tramway T2 cette nuit, la ligne sera partiellement arrêtée à partir de 21h30.

Le ligne de tramway T2 va connaître quelques perturbations ce jeudi soir. À partir de 21h30, les arrêts de "Les Alizés" à "Rebufer" ne seront plus desservis par les rames, qui ne circuleront plus qu’entre "Hôtel de Région-Montrochet" et "Hôtel de Ville Bron ». Des bus relais seront mis en place pour assurer la continuité du service. Ils circuleront avec une fréquence de 15 minutes d’intervalle.

Premier départ d’Hôtel de Ville Bron direction Saint-Priest Bel-Air : 22h17

Premier départ d’Hôtel de Ville Bron direction Saint-Priest Bel-Air : 01h24

Premier départ de Saint-Priest Bel-Air direction Hôtel de Ville Bron : 21h46

Dernier départ de Saint-Priest Bel-Air direction Hôtel de Ville Bron : 23h45

Keolis, l’opérateur du réseau TCL, profitera de cet arrêt partiel pour mener des travaux de maintenance entre "Les Alizés" et "Rebufer", pour "garantir la sécurité et le bon fonctionnement des lignes de tramway".