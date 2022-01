Lyon : la CGT appelle les professionnels de santé à la grève ce mardi 11 janvier

La CGT santé lance un appel national à la grève ce mardi 11 janvier pour les professionnels de santé et de l'action sociale. Le syndicat dénonce notamment la "dégradation de notre système de santé et d'action sociale".

Les aides-soignants, les aides médico-psychologiques, les infirmières ou les médecins sont appelés à se mettre en grève mardi 11 janvier. La mobilisation nationale lancée par le syndicat CGT pour exiger plus de moyens pour le secteur de la santé devrait être suivie dans le Rhône, comme un peu partout en France. Les agents, salariés, étudiants, retraités du secteur public comme privé, et acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social sont appelés à se mobiliser pour dénoncer ce que la CGT nomme "la dégradation du système de santé et d'action sociale".

Dans un communiqué, le syndicat exige notamment "une réelle amélioration de l’attractivité de nos métiers par les salaires et les conditions de travail", "l’embauche de personnel qualifié pour pallier au manque d’effectif chronique ainsi qu’aux nombreux départs et démissions des agents et salariés du secteur" ou encore "l’arrêt de toutes les fermetures de lits, de services, d’établissements et d’hôpitaux". En pleine cinquième vague de Covid-19, la CGT santé demande également le retrait du passe sanitaire et une vaccination "éclairée et consentie".