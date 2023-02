Lyon : Gagnez vos invitations pour le Marché de la Mode Vintage

La 23 ème édition du Marché de la Mode Vintage revient à Lyon le 11 & 12 Mars 2023.

Rendez-vous à la Sucrière LYON CONFLUENCE pour 2 jour d'évènements sous le thème "KAWAII"

LYON CAPITALE est partenaire de l'évènement et vous propose de remporter des invitations.

Attention les places sont limitées. Les plus rapides d'entre vous pourront gagner des places. Demandez-les par courriel à invitations@lyoncapitale.fr, au plus tard le 3 Mars 18H en indiquant vos noms et prénoms (une invitation par personne)

Un mail de confirmation vous sera envoyé par la suite.

La Sucrière - Lyon Confluence : 49-50 quai Rambaud 69002