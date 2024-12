"Un Soir de gala" au Radiant-Bellevue : un one man show de Vincent Dedienne

Avec Laurent Lafitte, Guillaume Gallienne et Alex Lutz, Vincent Dedienne fait partie de ces rares comédiens de théâtre (et de cinéma) qui font aussi des one man shows humoristiques.

Son premier seul en scène, S’il se passe quelque chose, a été couronné de succès. Il a obtenu le molière de l’humour en 2017. Et son deuxième, Un Soir de gala, a aussi obtenu cette récompense en 2022.

Nul n’est mieux placé que lui-même pour résumer ce spectacle qui sera à l’affiche du Radiant : “C’est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à l’Italie… Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils comme tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures… des gens. Tous différents et tous réunis pour un soir de gala. Leur point commun, c’est que c’est moi qui les joue. A capella. Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, j’ai décidé de tourner un peu autour des vôtres… si ça chatouille, tant mieux.”

Un Soir de gala – Les 6 et 7 décembre au Radiant-Bellevue (Caluire)