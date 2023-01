Lyon : l'école Jean Macé occupée pour loger une famille

Depuis ce jeudi 26 janvier, une famille est logée dans l'école Jean Macé dans le 8e arrondissement de Lyon.

Le collectif Jamais sans toit annonce que l'école Jean Macé dans le 8e arrondissement de Lyon est de nouveau occupée pour loger une famille dormant dehors depuis le début du mois de janvier.

"Après avoir organisé cagnottes solidaires pour financer des nuits d’hôtels grâce à la générosité des parents d’élèves et associations de quartier, café et appels aux dons, le collectif n’a d’autre choix que de mettre cette nouvelle famille à l’abri dans l’école", précise le collectif.

229 enfants sans solution dans la Métropole de Lyon

Une famille avec trois enfants de trois, six et sept ans est donc logée à Jean Macé depuis ce jeudi 26 janvier. C'est le 25e établissement scolaire de la métropole de Lyon a être occupé pour loger les plus démunis.

Selon le collectif, 229 enfants demeurent sans solution d’hébergement officielle dont 101 dans la seule ville de Lyon.