Une famille de quatre enfants sans logement est mise à l'abri depuis lundi 3 janvier dans le collège de Jean Macé à Villeurbanne. Pris en charge par Jamais Sans Toit, le collectif indique "avoir épuisé tous les recours possibles auprès des services de l'Etat".

Il y a des rentrées scolaires plus éprouvantes que d'autres. Le collectif Jamais Sans Toit, qui soutient les enfants scolarisés sans logement, s'est mobilisé lundi 3 janvier pour venir en aide à une famille de quatre enfants, scolarisés à l'école Jean Zay et au collège Jean Macé de Villeurbanne. Quatre enfants ont été mis à l'abri dans les locaux du collège.

À l'abri pendant les fêtes

Abritée pendant les vacances scolaires "grâce à la solidarité des parents d'élèves", cette famille se retrouve sans logement en ce début d'année 2022. Jamais Sans Toit demande ainsi "que leur droit à l'hébergement inconditionnel soit appliqué". Cependant, le collectif indique "avoir épuisé tous les recours possibles auprès des services de l'Etat" et se voit "dans l'obligation de mettre à l'abri cette famille dans les locaux du collège Jean Macé", regrette les membres.

Des dispositifs d'hébergement avaient déjà été mis en place le 17 décembre au gymnase Cusset de Villeurbanne. Lyon Capitale en avait consacré un reportage à retrouver ici.

Depuis le début de l'année scolaire, le collectif interpelle les pouvoirs publics. À Lyon et Villeurbanne, une douzaine d'écoles et gymnases ont été occupés pour mettre à l'abri des familles. Mi-décembre, la Ville de Lyon a mis du patrimoine municipal à disposition de la préfecture en charge de l'hébergement d'urgence pour y loger des familles. Une centaine de places ont été créées, et les occupations d'école à Lyon ont pu être levées.

