Samedi 10 septembre, les militants de l’association L214 vont mener une action contre Burger King sur le cours Charlemagne, à Lyon.

De 12 heures à 13 heures, samedi 10 septembre, les Lyonnais pourront découvrir la nouvelle action menée par l’association militante de défenses des animaux L124. Habillés en "équipiers" Burger King, les membres de L214distribueront des visuels avec des QR Code renvoyant vers des images choquantes des pratiques d’élevage et d'abattage de poulets.

C’est en parodiant une opération de communication de l’enseigne américaine qui propose un "burger mystère" depuis début septembre que l’association mènera cette démarche. "Pas de « burger mystère » mais des « burgers vérités »", a-t-elle intitulée son action.

Le but de cette démarche est d’inviter l’enseigne à respecter les critères du European Chicken Commitment et à s’engager contre le côté obscur de l’élevage intensif.

Le European Chicken Commitment, explique l'association, consiste en une série de critères établis par une trentaine d’associations européennes dans le but de réduire les souffrances des poulets utilisés dans la production alimentaire.

Pour Brigitte Gothière, cofondatrice de L214 : "Burger King cherche à se donner une image drôle et décalée, aux antipodes de la réalité de l’élevage intensif. Il est important de lever le voile sur les pratiques de ce géant du fast-food car contrairement à ses principaux concurrents comme KFC, Subway ou encore Domino’s Pizza, l’enseigne refuse toujours de s’engager fermement à respecter les critères du European Chicken Commitment et continue de s’approvisionner auprès des pires élevages intensifs de poulets. Il est urgent que Burger King rattrape son retard sur le sujet !.

A nosn confrères du Progrès, Burger King assure faire du bien-être animal "une priorité" et être "fiers de soutenir les éleveurs et agriculteurs français et de participer aux progrès de la filière."

