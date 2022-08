Lyon : interpellé avec 1 670 euros en liquide et de la drogue

Ce mardi 23 août, un homme a été interpellé roulant à vive allure. Il détenait 1 670 euros ainsi que de la drogue.

C’est avenue Général Frère, dans le 8e arrondissement de Lyon, aux alentours de 23h20 ce matin 23 août qu’un homme a été interpellé par les policiers. Le suspect de 45 ans a refusé d’obtempérer. Dans sa fuite, il a percuté un trottoir et a fini sa course à pieds. Les forces de l’ordre ont réussi à le rattraper et à l’interpeler sans incident.

1 670 euros, du cannabis et de la cocaïne

Après vérification, la police a découvert que l’homme conduisait avec un permis annulé. Il détenait également 1 670 euros en liquide, du cannabis et 20 sachets de cocaïne pour un total de 17g.

Après avoir reconnu, lors de sa garde à vue, le vol sur un point de deal de la pochette contenant la cocaïne et le numéraire, il a été présenté au parquet ce jeudi 25 août en vue d’une comparution sur reconnaissance au préalable de culpabilité.

Lire aussi : Lyon : tentative de vol, il a été pris la main dans le sac