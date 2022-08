Ain : une famille transportée à l'hôpital après un accident

Ce mercredi 24 août, une forte collision a eu lieu à Montagnat, dans l’Ain. Une famille a été transportée à l’hôpital.

C’est en fin d’après-midi, aux alentours de 17h, ce mercredi 24 août que les faits se sont déroulés. Une voiture et un poids lourd sont entrés en collision sur l’autoroute A40 dans le sens Genève-Macon, selon Actu Lyon.

Alors que le conducteur s’en est sorti indemne, une femme de 31 ans, passagère de la voiture, a été transportée à l’hôpital en urgence absolue. Son mari de 32 ans et leurs enfants âgés de 3 et 4 ans ont été légèrement blessés. Ils ont également été pris en charge par les services de secours et transportés à l’hôpital.

