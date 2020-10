Lyon : ils détroussent un vendeur de téléphone contacté sur Le Bon Coin

Deux suspects ont été arrêtés après le vol dimanche dernier d'un téléphone portable qui a eu lieu à Villeurbanne.

Dimanche dernier à 19h35 dans le 9e arrondissement de Lyon, deux individus de 19 ans ont été arrêtés. Le jour même, ils se rendaient à un rendez-vous à Villeurbanne via le site le bon coin pour acheter un téléphone. Sur place, ils ont dérobé le téléphone de la victime et prenaient la fuite. Le même jour même, ils fixaient un nouveau rendez-vous, mais sont tombés sur les équipages BAC, prévenus en amont. Le téléphone de la victime n'a pas été retrouvé. Placés en garde à vue et auditionnés, un des auteurs présumés a nié toute implication dans les faits. Le deuxième a reconnu avoir agi avec préméditation accompagné de son frère et disculpait son comparse.

Le frère du gardé-à-vu se sachant recherché se présentait au commissariat de Villeurbanne deux jours après. Il a reconnu les faits et déclarait avoir perdu le téléphone volé durant sa fuite. Les deux frères ont été présentés au parquet ce mardi et le troisième a été laissé libre.