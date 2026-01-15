Lyon : Grégory Doucet veut créer un "espace égalité" contre "toutes les formes de discrimination"

Le maire de Lyon, candidat à sa réélection veut ouvrir un "espace égalité" intégré à son projet de rénovation et d'extension de la bibliothèque de la Part-Dieu.

Ce serait "un lieu phare de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu transformée", imagine-t-on dans l'équipe de campagne du maire sortant. Ce jeudi, Grégory Doucet annonce son intention de créer un "espace égalité" pour lutter contre "toutes les formes de discrimination", au coeur de son grand projet de rénovation de la bibliothèque municipale.

"Une première porte d'entrée lisible et accessible vers l'accès au droit"

Cet espace proposerait notamment un parcours pédagogique destiné aux scolaires. Il doit par ailleurs être "une première porte d'entrée lisible et accessible vers l'accès au droit, les recours juridiques et sociaux" indique le candidat. Enfin, l'espace accueillerait des expositions temporaires dédiées aux différentes luttes contre les discriminations.

Il occupera à terme 1 000 m2 dans la bibliothèque municipale. "La lutte contre les discriminations est primordiale pour plus de justice sociale. Elle doit être centrale dans une ville comme Lyon et s'appuyer sur l'information et l'éducation", affirme Grégory Doucet.

Pour rappel, le maire sortant qui tiendra son premier meeting samedi 18 janvier a dévoilé la semaine dernière son projet phare pour la bibliothèque de la Part-Dieu. Un grand plan de modernisation à 140 millions d'euros pour la rénover et l'agrandir.

