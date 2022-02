Lyon : Gérard Collomb, va être décoré de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron

Gérard Collomb va être reçu par le chef de l'État à l'Élysée le 8 mars prochain, pour recevoir sa médaille.

Ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur sous Édouard Philippe, Gérard Collomb devrait recevoir la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron le huit mars prochain. Selon Le Figaro, le conseiller d'opposition à la Métropole et à la mairie de Lyon, sera décoré par le Président de la République, à seulement deux mois de l'élection présidentielle. Il avait été élevé au rang d'officier le 1er janvier dernier. Son nom est apparu dans les lignes de la dernière promotion de la Légion d’honneur. Ce rendez-vous signera peut-être l'heure de la réconciliation pour les deux hommes.

Car après avoir été en première ligne au moment de soutenir le Président de la République lors de l’élection de 2017, le Lyonnais avait ensuite été promu au poste de ministre de l’Intérieur. Un an plus tard, il claquait les portes de la Place Beauvau et quittait ses fonctions de ministre. Le professeur lyonnais Bruno Lina, virologue à l’hôpital de la Croix-Rousse et membre du conseil scientifique, faisait également partie de la même promotion que Gérard Collomb.