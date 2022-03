Lyon : Geoffrey Brissaud et Evgenia Lopareva, les artistes sur glace

Lyon est une place forte de la danse sur glace. Immersion au cœur de cette discipline sportive très exigeante, sur le plan physique et mental, avec le couple franco-russe licencié à Lyon Glace Patinage, Geoffrey Brissaud et Evgenia Lopareva .

Une rencontre déterminante. Il y a trois ans, Geoffrey Brissaud et Evgenia Lopareva entrent en contact par le biais d’un site internet. Le début d’une belle histoire. “On a fait connaissance sur un site qui met en relation les patineurs et patineuses, une sorte de Meetic du patinage, raconte, tout sourire,Cela a matché tout de suite. On s’entend très bien en dehors, on est en osmose sur la glace.”, russe de naissance mais qui est sur le point d’obtenir un passeport français, en dit plus sur ce duo en couple sur la glace, mais pas dans la vie.“On a une relation professionnelle, on se respecte, on a la même place dans le couple, explique la jeune femme, âgée de 21 ans. Nous sommes différents dans la vie de tous les jours, on peut par exemple aimer deux musiques complètement distinctes, c’est ce qui est intéressant pour nous deux.” Une passion commune pour la danse sur glace née en Russie du côté d’Evgenia Lopareva. “Petite, je me promenais avec ma mère et j’ai vu une patineuse faire une pirouette, ç’a été un déclic”, se remémore-t-elle. Pour Geoffrey, “c’est en lisant un article avec mes cousins et cousines dans un journal” qu’il a senti que ce sport était fait pour lui plaire.©Antoine Merlet