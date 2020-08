Lyon : fin de la tolérance pour le non-respect du masque obligatoire

Le masque est obligatoire dans certaines zones de Lyon depuis le samedi 22 août. A partir de ce lundi, les amendes pourraient tomber.

Le nombre de cas de COVID-19 augmente dans le Rhône, bien que cela ne se traduise pas encore par une hausse des hospitalisations (lire ici). Dans ce contexte, la préfecture a choisi de rendre le masque obligatoire dans plusieurs zones de Lyon, en fonction des heures, comme le Vieux-Lyon, les berges du Rhône ou la Part-Dieu (voir carte ci-dessous).

La mesure est entrée en action dès ce samedi 22 août, accompagnée d'une période de pédagogie pour informer les passants et cyclistes qui ne portaient pas de masque dans les zones concernées. A partir de cette semaine, cette tolérance va être levée et toute personne qui n'aura pas de masque sur le nez et la bouche risquera 135 euros d'amende.