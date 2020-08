Coronavirus : le point sur l'épidémie ce dimanche à Lyon et dans le Rhône

Quelle est l'évolution de l'épidémie de covid-19 à Lyon et dans le Rhône ? Cas positifs, situation dans les hôpitaux, le point ce dimanche 23 août.

Les derniers chiffres sur la progression de l'épidémie de coronavirus dans le Rhône sont à analyser avec prudence à Lyon. Ils son assez paradoxaux. Comme partout en France.

Peu de patients font des formes graves, actuellement, du covid-19 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans les hôpitaux du département, c'est très calme. Mais le nombre de cas positifs a explosé ces derniers jours dans le département. Prudence.

- 557 testés positifs cette semaine, contre 241 la semaine dernière

Dans le département du Rhône, du 3 au 9 août, 241 personnes avaient été testées positives sur 15 117 tests. La semaine suivante, du 10 au 16 août, sur à peu près le même nombre de tests effectués (15430), 557 tests ont été positifs. Une augmentation très significative. L'épidémie reprend de plus belle dans la région.

Le nombre de tests est quasiment équivalent depuis des semaines dans le Rhône. Autour de 15 000 dans le département du Rhône. On ne peut donc pas dire "on teste davantage, c'est normal qu'il y ait plus de cas". Non, il y a tout simplement plus de personnes atteintes par le covid-19 actuellement qu'au mois de juillet et que début août. C'est incontestable.

- Deux tiers des nouveaux cas ont moins de 40 ans

Les jeunes sont les plus touchés par les nouveaux cas de coronavirus dans la région. Cette semaine, sur les 1283 patients testés positifs dans la région, 2/3 ont moins de 40 ans.

31 % ont entre 20 et 30 ans, 17 % entre 30 et 40 ans, et 16 % moins de 20 ans.

Enfin, 38 % des cas testés positifs étaient asymptomatiques.

- La pression baisse encore dans les hôpitaux de la région

Paradoxalement, si le nombre de cas positifs augmente sensiblement, cela ne se ressent pas dans les hôpitaux. Pas du tout même. Ca ne fait que baisser.

D'après un dernier point, ce dimanche matin, 242 patients sont encore hospitalisés dans la région (-11 depuis le vendredi 21 août au soir) avec 2 nouvelles hospitalisations en 24h. Des chiffres en baisse depuis des semaines.

Il y a actuellement 19 personnes dans les services de réanimation dans la région (même nombre que vendredi). Il y avait... 783 patients en réanimation dans la région au plus fort de la crise.

- le masque désormais obligatoire dans certaines rues de Lyon

Le port du masque est désormais obligatoire dans certaines rues de Lyon depuis samedi matin. Lire notre reportage dans les rues de Lyon samedi ici.