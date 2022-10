Lyon : La justice ouvre une enquête sur l'EM Lyon après un rapport

La justice ouvre une enquête sur l'EM Lyon peu après une enquête de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes évoquant la gestion de l'école entre 2014 et 2020.

Selon nos confrères du Progrès, le parquet de Lyon a indiqué vendredi l'ouverture d'une enquête sur la gestion de l'école de commerce EM Lyon entre 2014 et 2020, après un signalement de la chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes (CRC).

Le rapport de la CRC a notamment critiqué la transformation juridique de l’école, en 2018, passant de statut d’association sous tutelle de la chambre de commerce et d’industrie (CCI), à celui de société anonyme avec investisseurs privés. L’opération de restructuration juridique de l’emlyon business school a coûté 8,5 M€ au total. La CCI a pris en charge 3,6 M€, soit moins de la moitié, et le reste a été financé par la société EMG et l’AESCRA, alors que cette dernière n’avait aucun intérêt à supporter le coût de l’opération de transformation juridique.

